Хоккеисты «Локомотива» стали последними полуфиналистами Кубка Гагарина

Команды провели самую длинную встречу в истории седьмых матчей плей-офф КХЛ. Фрэз забросил победную шайбу спустя 86 минут и 31 секунду после начала встречи. Екатеринбургский «Автомобилист» и казанский «Ак Барс» в седьмом матче первого раунда текущего плей-офф провели на льду 83 минуты и 21 секунду. «Ак Барс» одержал победу со счетом 2:1. Ранее в седьмых матчах плей-офф КХЛ команды не проводили на льду больше одного овертайма.