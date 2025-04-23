Хоккеисты «Локомотива» стали последними полуфиналистами Кубка Гагарина

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» со счетом 3:2 во втором овертайме обыграл омский «Авангард» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина. Встреча прошла в Ярославле.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Радулов (12-я минута), Егор Сурин (31) и Байрон Фрэз (87). У проигравших отличились Евгений Кулик (49) и Константин Окулов (58).
«Локомотив» одержал победу в серии со счетом 4−3 и в полуфинале сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым». Первый матч серии пройдет 27 апреля в Ярославле. В другом полуфинале встретятся челябинский «Трактор» и московское «Динамо». Серия начнется 28 апреля в Челябинске.
Команды провели самую длинную встречу в истории седьмых матчей плей-офф КХЛ. Фрэз забросил победную шайбу спустя 86 минут и 31 секунду после начала встречи. Екатеринбургский «Автомобилист» и казанский «Ак Барс» в седьмом матче первого раунда текущего плей-офф провели на льду 83 минуты и 21 секунду. «Ак Барс» одержал победу со счетом 2:1. Ранее в седьмых матчах плей-офф КХЛ команды не проводили на льду больше одного овертайма.
В первом раунде «Локомотив» со счетом 4−0 обыграл нижегородское «Торпедо», «Авангард» оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» (4−2). По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» завоевал Кубок континента, «Авангард» стал шестым в турнирной таблице Восточной конференции. В прошлом сезоне команды уже встречались в четвертьфинале Кубка Гагарина. Тогда «Локомотив» также победил «Авангард» в семи матчах (4−3).
Игорь Никитин
Ги Буше
Даниил Исаев
Никита Серебряков
(Никита Серебряков)
11:50
Александр Радулов
(Мартин Гернат, Максим Шалунов)
22:03
Илья Каблуков
30:23
Егор Сурин
(Рушан Рафиков, Никита Кирьянов)
48:16
Евгений Кулик
(Николай Прохоркин, Владимир Ткачев)
57:26
Константин Окулов
(Владимир Ткачев, Дамир Шарипзянов)
72:36
Александр Полунин
72:36
Николай Прохоркин
86:31
Байрон Фрэз
(Александр Полунин, Даниил Бут)
2
Штрафное время
4
1
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит