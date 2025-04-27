Минские динамовцы выиграли суперигру в 18-м туре чемпионата КХЛ 3×3

С 24 по 27 апреля «зубры» провели шесть матчей регулярного чемпионата, из которых выиграли пять. Минчане по два раза одолели «Барыс» из Астаны (6:3, 4:3) и магнитогорский «Металлург» (6:5, 4:0), а также обменялись победами с «Сибирью» (3:1, 2:3). Клуб из Новосибирска в итоге стал соперником «Динамо» в суперигре за звание лучшей команды тура, решающий матч за один миллион российских рублей завершился в пользу «зубров» — 6:4. Хет-трик за победителей оформил Никита Устиненко, по шайбе забросили Александр Лукашевич, Максим Слыш и Евгений Лисовец.
Успех в суперигре стал для минчан вторым в текущем сезоне после виктории над челябинским «Трактором» 23 февраля в девятом туре (2:1). После 54 игр «регулярки» «Динамо» с 80 очками занимает третье место в своем дивизионе и четвертую позицию в общей таблице турнира среди восьми команд. Следующие поединки чемпионата КХЛ 3×3 с участием наших хоккеистов пройдут в Москве с 8 по 11 мая.