«Автомобилист» продлил контракт с лучшим снайпером команды в сезоне

Мэйсек выступает за «Автомобилист» с 2019 года. Новый сезон станет для хоккеиста седьмым в КХЛ. Всего он провел за клуб 396 матчей, набрав 273 очка (147+126). Канадец является рекордсменом «Автомобилиста» по числу проведенных матчей среди легионеров.