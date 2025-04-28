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«Автомобилист» продлил контракт с лучшим снайпером команды в сезоне

«Автомобилист» продлил контракт с лучшим снайпером команды в сезоне Мэйсеком.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с канадским нападающим Бруксом Мэйсеком.

Новое соглашение 32-летнего форварда с клубом из Екатеринбурга рассчитано до 31 мая 2026 года.

В прошедшем сезоне Мэйсек принял участие во всех 75 встречах «Автомобилиста» в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав 51 очко (27 шайб + 24 передачи), и является лучшим снайпером команды в сезоне.

Мэйсек выступает за «Автомобилист» с 2019 года. Новый сезон станет для хоккеиста седьмым в КХЛ. Всего он провел за клуб 396 матчей, набрав 273 очка (147+126). Канадец является рекордсменом «Автомобилиста» по числу проведенных матчей среди легионеров.