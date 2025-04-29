«Металлург» решил не увольнять Разина после вылета на старте плей-офф КХЛ

«Вылет в первом раунде плей‑офф КХЛ — это провал. Оценка за сезон неудовлетворительная. Нам есть над чем работать в межсезонье. Андрей Владимирович Разин у нас на месте, у него контракт. Он продолжает работать в следующем сезоне», — цитирует Жлобу «Матч ТВ».