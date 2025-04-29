«Металлург» решил не увольнять Разина после вылета на старте плей-офф КХЛ

Андрей Разин останется главным тренером магнитогорского «Металлурга» в новом сезоне КХЛ. Об этом на пресс-конференции рассказал первый вице‑президент и директор клуба Алексей Жлоба.
«Вылет в первом раунде плей‑офф КХЛ — это провал. Оценка за сезон неудовлетворительная. Нам есть над чем работать в межсезонье. Андрей Владимирович Разин у нас на месте, у него контракт. Он продолжает работать в следующем сезоне», — цитирует Жлобу «Матч ТВ».
В прошлом сезоне «Металлург» во главе с Разиным завоевал Кубок Гагарина, но в нынешнем проиграл в первом раунде омскому «Авангарду».
Контракт Разина действует конца сезона 2025/26.
Разин стал главным тренером «Металлурга» в 2023 году. До этого он тренировал «Кристалл», «Ижсталь», «Автомобилист», «Югру», «Адмирал» и «Северсталь». В первый же сезон после прихода в «Металлург» Разин привел команду к Кубку Гагарина.