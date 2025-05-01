Хоккеиста «Салавата Юлаева» Хохрякова увезли со льда на носилках

УФА, 1 мая. /ТАСС/. Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Петр Хохряков получил травму в третьем матче полуфинала плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги против ярославского «Локомотива».
Инцидент произошел в третьем периоде. Хохряков получил повреждение в результате удара о борт после толчка нападающего «Локомотива» Никиты Черепанова. Игрок уфимцев получил повреждение головы и покинул лед на носилках. Черепанов был удален до конца игры.
На данный момент счет в матче 3:2 в пользу «Локомотива».