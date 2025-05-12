«Локомотив» созрел для победы в Кубке Гагарина. Шабанов у «Трактора» играет на уровне НХЛ

Говоря о системе игры «Трактора»: в большей степени видна работа генменеджера клуба Алексея Волкова и гендиректора Ивана Савина. Ребята собрали одну из лучших команд в истории челябинского хоккея. Даже та команда, которая играла против «Динамо» в финале 12 лет назад, была не настолько хороша, как сейчас. Она очень здорово подобрана, в ней шесть центральных нападающих — образно говоря, это хребет и спина. В одном из матчей с минским «Динамо» «Трактор» перешел на игру в три звена, и в одной из троек играло три центральных. Конечно, такое случается редко.
В сезоне есть три разных соревнования: регулярный чемпионат, плей-офф и финал. И «Локомотив» созрел, чтобы взять конечную высоту. Думаю, он может противостоять «Трактору» в том числе отточенностью своей системы. Но «Трактор» сформирован очень грамотно. Поэтому сейчас сложно отдавать кому-то предпочтение.
Сейчас у «Трактора» набрал хорошую форму Максим Шабанов. Он не то что вышел на пик — он уже игрок Национальной хоккейной лиги. Шабанов поедет туда и, думаю, там очень хорошо заиграет — это хоккеист высокого уровня. Максим же, конечно, тащит «Трактор» на себе, и дай бог, чтобы у него в дальнейшем в карьере так же успешно все сложилось. Пока он видится самым ценным игроком плей-офф.
Что касается связки Александра Радулова и Егора Сурина, которая принесла «Локомотиву» выход в финал, то здорово, что у Александра есть в партнерах молодой и талантливый парень и у них есть «химия». Но я думаю, уже после одной-второй игр в финале мы увидим, насколько это все сработает. На данный момент «Трактору» практически всегда, кроме одной игры с московским «Динамо», хватало двух периодов, чтобы возвратиться в игру. Как я уже сказал, после одной-двух игр мы больше узнаем, куда эта серия пойдет.
Исаев из «Локомотива» как вратарь уже подрос
«Трактор» отлично укомплектован. Волков — один из самых сильных менеджеров в лиге. Он понимает, что делает, и «Трактор» во всех аспектах делает очень правильные вещи. Речь идет и о мастерстве, и характере, и об игре защитников и центральной оси, вратаря. Мы же все время говорим только о тренерах, но и надо понимать, насколько правильно собрана команда. «Трактор» собран очень правильно.
Говоря о вратарях финалистов: оба играют здорово. В прошлом году Илья Набоков из «Металлурга» переиграл голкипера «Локомотива». Возможно, Даниил Исаев из Ярославля уже в спортивном плане подрос.
Я даже скажу по-другому: вспомним, что Василий Кошечкин переиграл в 2016 году Илью Сорокина, когда мы выиграли («Металлург» во главе с Воробьевым выиграл в финале Кубка Гагарина у ЦСКА, — прим. ТАСС), а потом Сорокин переиграл всех других вратарей. Как будет сейчас, перед этой серией очень сложно сказать. Я согласен, что по сравнению с Исаевым и Фукале ярко проявил себя Семен Вязовой из «Салавата Юлаева».
Плей-офф — это в большей степени вратарь. За всю историю Континентальной хоккейной лиги лишь один раз ее выигрывала команда без феноменальной игры вратаря. Это был «Салават Юлаев» с молодым Радуловым и приехавшим Виктором Козловым в четвертом звене (в 2011 году). Тогда это была сборная мира.
Автор: Илья Воробьев, бывший главный тренер сборной России по хоккею