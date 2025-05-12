«Локомотив» созрел для победы в Кубке Гагарина. Шабанов у «Трактора» играет на уровне НХЛ

Что касается связки Александра Радулова и Егора Сурина, которая принесла «Локомотиву» выход в финал, то здорово, что у Александра есть в партнерах молодой и талантливый парень и у них есть «химия». Но я думаю, уже после одной-второй игр в финале мы увидим, насколько это все сработает. На данный момент «Трактору» практически всегда, кроме одной игры с московским «Динамо», хватало двух периодов, чтобы возвратиться в игру. Как я уже сказал, после одной-двух игр мы больше узнаем, куда эта серия пойдет.