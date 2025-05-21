Радулов: посвящаю победу Ярославлю и тем, кого с нами нет. Верю, что сверху наблюдают

— Всё могло в любой игре повернуться как в одну сторону, так и в другую. «Трактору» нужно отдать должное за хороший сезон и серьёзную серию. А у нас поздравить пацанов, они долго к этому шли. Было обидное поражение в прошлом году. Пацаны заслужили снова быть в финале.
— Победу посвящаете им?
— Безусловно, 100%. Всему городу и тем, кого с нами нет. Верю, что они сверху наблюдают и дают какую-то энергию. Спасибо им большое. Мы наконец-то это сделали! — передаёт слова Радулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.