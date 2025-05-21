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Радулов: посвящаю победу Ярославлю и тем, кого с нами нет. Верю, что сверху наблюдают

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов посвятил победу в Кубке Гагарина Ярославлю и всем погибшим членам команды в 2011 году.

Источник: Чемпионат.com

— Всё могло в любой игре повернуться как в одну сторону, так и в другую. «Трактору» нужно отдать должное за хороший сезон и серьёзную серию. А у нас поздравить пацанов, они долго к этому шли. Было обидное поражение в прошлом году. Пацаны заслужили снова быть в финале.

— Победу посвящаете им?

— Безусловно, 100%. Всему городу и тем, кого с нами нет. Верю, что они сверху наблюдают и дают какую-то энергию. Спасибо им большое. Мы наконец-то это сделали! — передаёт слова Радулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.