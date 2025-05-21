Радулов — журналистам: без вас было скучно! Я вас тоже люблю, делаем одно дело

— Да никак. Без вас скучно было бы! Я вас тоже люблю. Мы все делаем одно дело. Вы нас критикуете, заставляете выходить и выжимать из себя максимум. Где-то даже и больше, это здорово. У каждого своё мнение, мы вместе продвигаем хоккей, — передаёт слова Радулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.