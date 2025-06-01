Борис Миронов возглавил тольяттинский хоккейный клуб «Лада»

САМАРА, 1 июня. /ТАСС/. Борис Миронов назначен на пост главного тренера тольяттинского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Как сообщили ТАСС в клубе, соглашение со специалистом рассчитано на один сезон.
В сезоне-2024/25 «Ладу» возглавлял Павел Зубов. Команда набрала 54 очка и не попала в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции.
Миронову 53 года, с 2024 года он работал в тренерском штабе челябинского «Трактора», в завершившемся сезоне команда дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила ярославскому «Локомотиву» (1−4 в серии). С 2021 по 2022 год Миронов возглавлял московский «Спартак».
В период игровой карьеры Миронов выступал за чеховский «Витязь», московские «Крылья Советов» и ЦСКА, а также за клубы Национальной хоккейной лиги «Виннипег», «Эдмонтон», «Чикаго», «Нью-Йорк Рейнджерс». В составе ЦСКА он стал чемпионом СССР в 1989 году. Вместе со сборной России выиграл серебро (1998) и бронзу (2002) Олимпийских игр.