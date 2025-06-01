Борис Миронов возглавил тольяттинский хоккейный клуб «Лада»

В период игровой карьеры Миронов выступал за чеховский «Витязь», московские «Крылья Советов» и ЦСКА, а также за клубы Национальной хоккейной лиги «Виннипег», «Эдмонтон», «Чикаго», «Нью-Йорк Рейнджерс». В составе ЦСКА он стал чемпионом СССР в 1989 году. Вместе со сборной России выиграл серебро (1998) и бронзу (2002) Олимпийских игр.