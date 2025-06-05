Страшный сон Никитина. Пять причин, почему «Авангард» — главный фаворит нового сезона КХЛ

Также в нынешней КХЛ на данный момент не просматривается и других претендентов на титул. «Трактор» Бенуа Гру был волевым, но с кучей игровых проблем; «Ак Барс» пока только привыкает к смене курса и хоккею изменившегося после стажировки в Канаде Анвара Гатиятулина; «Металлург» явно захочет реабилитироваться за ранний вылет из плей-офф весной, однако даже чемпионская команда Андрея Разина образца 2024 года не выглядела так мощно, как «Авангард» Ги Буше, дошедший лишь до второго раунда; московское «Динамо» всё больше напоминает «Каролину» в НХЛ, которая уже давно готова для выхода в финал, но в последний момент вдруг начинает просто сыпаться; в СКА — смена эпохи; в ЦСКА — неопределённость и привычные топорные методы построения команды; «Спартак» ещё банально не дорос; у «Салавата» при Козлове какой-то комплекс плей-офф. Разумеется, все эти доводы не означают, что короновать «Авангард» можно уже сейчас. Однако одно понятно точно — в Омск приходят светлые времена. И это на данный момент самое главное.