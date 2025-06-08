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Минские динамовцы выиграли пять матчей в 22-м туре чемпионата КХЛ 3×3

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» стало одной из лучших команд 22-го тура первого в истории чемпионата Континентальной хоккейной лиги в формате «3 на 3», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Кадр из трансляции

В период с 5 по 8 июня столичный клуб провел шесть матчей регулярного чемпионата. Белорусы по два раза обыграли омский «Авангард» (5:1, 3:2) и «Барыс» из Астаны (5:4, 7:0), а также обменялись победами с новосибирской «Сибирью» (2:3, 4:3). Форвард «зубров» Виталий Пинчук поражал чужие ворота в каждой из игр. Благодаря удачному выступлению в туре «Динамо» вышло в суперигру за 1 млн российских рублей, где снова встретилось с сибиряками. По ходу матча минчане вели со счетом 3:0, но основное время завершилось вничью 4:4, а в серии буллитов точнее оказался соперник.

По ходу сезона наша команда доходила до суперигры пять раз, в двух случаях «зубры» добивались побед (над «Трактором» 23 февраля и над «Сибирью» 27 апреля). После 66 матчей сезона «бело-голубые» занимают третье место в своем дивизионе, набрав 98 очков. Всего участие в дебютном розыгрыше турнира принимают восемь клубов. Поединки заключительного тура «регулярки» минское «Динамо» проведет в Москве с 26 по 29 июня. Суперфинал чемпионата КХЛ 3×3 состоится с 8 по 13 июля.