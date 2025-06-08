Минские динамовцы выиграли пять матчей в 22-м туре чемпионата КХЛ 3×3

В период с 5 по 8 июня столичный клуб провел шесть матчей регулярного чемпионата. Белорусы по два раза обыграли омский «Авангард» (5:1, 3:2) и «Барыс» из Астаны (5:4, 7:0), а также обменялись победами с новосибирской «Сибирью» (2:3, 4:3). Форвард «зубров» Виталий Пинчук поражал чужие ворота в каждой из игр. Благодаря удачному выступлению в туре «Динамо» вышло в суперигру за 1 млн российских рублей, где снова встретилось с сибиряками. По ходу матча минчане вели со счетом 3:0, но основное время завершилось вничью 4:4, а в серии буллитов точнее оказался соперник.