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Обладатель Кубка Стэнли Андрей Локтионов покинул «Спартак»

Нападающий выступал за красно-белых с 2021 года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Нападающий Андрей Локтионов покинул московский хоккейный клуб «Спартак». Об этом ТАСС сообщил агент игрока Сергей Исаков.

«В “Спартаке” Андрея не будет», — сказал собеседник агентства.

Локтионову 35 лет, он выступал за «Спартак» с 2021 года. В регулярном чемпионате прошлого сезона Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на счету нападающего 33 очка (17 голов + 16 результативных передач) в 64 матчах. В плей-офф игрок отметился 2 заброшенными шайбами и 8 передачами в 12 играх.

По ходу карьеры Локтионов выступал за ярославский «Локомотив», магнитогорский «Металлург» и московский ЦСКА. Обладателем Кубка Стэнли игрок стал в 2012 году в составе «Лос-Анджелеса». В 2014 году Локтионов выиграл чемпионат мира в составе сборной России.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял третье место по итогам регулярного чемпионата в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В плей-офф красно-белые дошли до четвертьфинала, в котором проиграли уфимскому «Салавату Юлаеву» (3−4).