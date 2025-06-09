Обладатель Кубка Стэнли Андрей Локтионов покинул «Спартак»

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Нападающий Андрей Локтионов покинул московский хоккейный клуб «Спартак». Об этом ТАСС сообщил агент игрока Сергей Исаков.
«В “Спартаке” Андрея не будет», — сказал собеседник агентства.
Локтионову 35 лет, он выступал за «Спартак» с 2021 года. В регулярном чемпионате прошлого сезона Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на счету нападающего 33 очка (17 голов + 16 результативных передач) в 64 матчах. В плей-офф игрок отметился 2 заброшенными шайбами и 8 передачами в 12 играх.
По ходу карьеры Локтионов выступал за ярославский «Локомотив», магнитогорский «Металлург» и московский ЦСКА. Обладателем Кубка Стэнли игрок стал в 2012 году в составе «Лос-Анджелеса». В 2014 году Локтионов выиграл чемпионат мира в составе сборной России.
В сезоне-2024/25 «Спартак» занял третье место по итогам регулярного чемпионата в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В плей-офф красно-белые дошли до четвертьфинала, в котором проиграли уфимскому «Салавату Юлаеву» (3−4).