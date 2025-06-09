Обладатель Кубка Стэнли Андрей Локтионов покинул «Спартак»

Локтионову 35 лет, он выступал за «Спартак» с 2021 года. В регулярном чемпионате прошлого сезона Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на счету нападающего 33 очка (17 голов + 16 результативных передач) в 64 матчах. В плей-офф игрок отметился 2 заброшенными шайбами и 8 передачами в 12 играх.