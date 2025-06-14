Ротенберг о «Витязе»: «Не буду рассказывать, сколько клубов за мои годы в КХЛ нам удалось спасти — очень много. То, что написали про меня и клуб — просто вбросы»

— Сколько раз было за мою карьеру, когда максимально старались помочь всем командам. Мы же все — большая хоккейная семья. Мы всем хотим помочь. И в этой ситуации, в которой оказался хоккейный клуб «Витязь», содействие оказывают все, не только я.