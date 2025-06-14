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Обладатель Кубка Стэнли Александр Волков подписал контракт с «Авангардом»

Соглашение рассчитано на три года.

Источник: AP 2024

ОМСК, 14 июня. /ТАСС/. Нападающий Александр Волков подписал контракт с клубом Фонбет — Континентальной хоккейной лиги «Авангард» из Омска. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с игроком рассчитано на три года.

С 2023 года Волков выступал за минское «Динамо». В прошлом сезоне в 74 матчах игрок набрал 53 (21 гол + 32 голевые передачи) очка. Волков является воспитанником петербургского СКА, за основную команду которого выступал с 2021 по 2023 год. С 2019 по 2021 год россиянин был игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа», с которой выиграл Кубок Стэнли в 2020 году, в 2021-м нападающий выступал в НХЛ за «Анахайм».