Лучший тренер КХЛ возглавил ЦСКА

Никитин возглавлял «Локомотив» с сентября 2021 года. До этого он в 2017—2021 годах был главным тренером ЦСКА, с которым «армейцы» выиграли Кубок Гагарина по итогам сезона 2018/19. Уволен он был после поражения в финале плей-офф от омского «Авангарда».