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Лучший тренер КХЛ возглавил ЦСКА

Игорь Никитин во второй раз в своей карьере стал главным тренером ЦСКА. Он сменил на этом посту Илью Воробьева.

Источник: РИА "Новости"

Игорь Никитин назначен новым главным тренером московского клуба КХЛ ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В штаб Никитина вошли: старший тренер Дмитрий Юшкевич, тренер Александр Попов, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков и тренер по функциональной подготовке Владислав Брызгалов. Соглашения со всеми членами тренерского штаба рассчитаны на пять лет, до конца сезона 2029/30.

ЦСКА в прошедшем сезоне в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ занял пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил минскому «Динамо». После этого Илья Воробьев был уволен с поста главного тренера.

Никитин в прошедшем сезоне возглавлял ярославский «Локомотив», который выиграл «регулярку», а затем завоевал первый в своей истории Кубок Гагарина. В финальной серии ярославцы победили челябинский «Трактор». 52-летний Никитин был признан лучшим тренером сезона в КХЛ.

Никитин возглавлял «Локомотив» с сентября 2021 года. До этого он в 2017—2021 годах был главным тренером ЦСКА, с которым «армейцы» выиграли Кубок Гагарина по итогам сезона 2018/19. Уволен он был после поражения в финале плей-офф от омского «Авангарда».

В 2012—2018 годах Никитин работал в тренерском штабе сборной России (в 2012 и 2014 годах сборная выигрывала чемпионат мира, в 2018-м — Олимпийские игры).