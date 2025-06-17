Защитник минского «Динамо» Лайл подписал контракт с клубом на два года

26-летний канадец присоединился к «Динамо» перед стартом сезона-2024/25. За 75 матчей Лайл заработал 30 (13+17) результативных баллов при показателе полезности «+8». По итогам чемпионата Брэди Лайл стал лучшим снайпером среди игроков обороны минчан, побив рекорд для защитников клуба за один сезон КХЛ.