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В Казахстане возбудили уголовное дело против экс-руководства «Барыса», выступающего в КХЛ

«Барыс» в сезоне-2024/25 занял последнее место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

Источник: https://vk.com/hcbarys

АСТАНА, 19 июня. /ТАСС/. Агентство Казахстана по противодействию коррупции возбудило уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в отношении бывшего руководства хоккейного клуба «Барыс», выступающего в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщили в ведомстве.

«Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Карагандинской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего руководства хоккейного клуба “Барыс” и других лиц по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия», — проинформировали в агентстве в ответ на запрос издания BAQ.kz.

В ведомстве указали, что иная информация, согласно законодательству республики, разглашению не подлежит.

«Барыс» в сезоне-2024/25 занял последнее место в Восточной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф.

В июне новым генеральным директором клуба стал генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Сакен Мусайбеков. На этой должности он сменил Нурлана Оразбаева.