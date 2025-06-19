В Казахстане возбудили уголовное дело против экс-руководства «Барыса», выступающего в КХЛ

АСТАНА, 19 июня. /ТАСС/. Агентство Казахстана по противодействию коррупции возбудило уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в отношении бывшего руководства хоккейного клуба «Барыс», выступающего в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщили в ведомстве.
«Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Карагандинской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего руководства хоккейного клуба “Барыс” и других лиц по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия», — проинформировали в агентстве в ответ на запрос издания BAQ.kz.
В ведомстве указали, что иная информация, согласно законодательству республики, разглашению не подлежит.
«Барыс» в сезоне-2024/25 занял последнее место в Восточной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф.
В июне новым генеральным директором клуба стал генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Сакен Мусайбеков. На этой должности он сменил Нурлана Оразбаева.