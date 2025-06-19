В Казахстане возбудили уголовное дело против экс-руководства «Барыса», выступающего в КХЛ

«Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Карагандинской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего руководства хоккейного клуба “Барыс” и других лиц по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия», — проинформировали в агентстве в ответ на запрос издания BAQ.kz.