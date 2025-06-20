Канадский нападающий Тирни покинул минское «Динамо»

30-летний форвард присоединился к «зубрам» на старте сезона-24/25. В регулярном чемпионате хоккеист провел 60 матчей и набрал 20 (10+10) очков при полезности «+3». В плей-офф Тирни добавил 8 (2+6) результативных баллов в 11 поединках при показателе «+4». Ближайший сезон канадец с богатым опытом игры в НХЛ проведет в чемпионате Швейцарии.