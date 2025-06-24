Топовый канадец выбрал Швейцарию вместо Магнитогорска и работы с Разиным. Мотивации остаться в России ему не хватило

«Амур» определился с основным вратарем
С успешным обменом можно поздравить «Амур». Хабаровчане закрыли дефицитную вратарскую позицию Максимом Дорожко. Перспективный голкипер стал заложником развала «Витязя», и подмосковный клуб обменял его вместе с Матвеем Заседой на Дальний Восток. Все стороны должны быть довольны сделкой. «Амур» получил двух ценных игроков, «Витязь» — деньги, чтобы частично закрыть долги, а сами хоккеисты — возможность прогрессировать в команде, пережившей перестройку.
Матвей родился в Хабаровске и идеально вписывается в новую концепцию клуба. Форвард долгое время находился в статусе подающего надежды игрока. Возвращение в родное место может послужить хорошим стимулом, чтобы перезапустить карьеру. Дорога в топ-6 «Амура» ему открыта по многим причинам: талант, адаптированность к КХЛ, хабаровская прописка, невысокая конкуренция. После перехода Дорожко за вратарскую позицию «Амура» можно не переживать. Состав «тигров» пополнил голкипер, которого еще перед дедлайном сватали в СКА. Тот слух не подтвердился, но некоторые серьезные клубы действительно были заинтересованы в переходе Максима.
На распродажу «Витязя» успел и «Спартак». Менеджмент столичного клуба сработал скромно, но со вкусом, приобретя всего за 10 миллионов рублей права на нападающих Ивана Воробьева и Станислава Ярового. Оба игрока обладают нераскрытым потенциалом.
Воробьев — одаренный форвард с крайне непростым характером. Пока он видится в лучшем случае нападающим третьего звена. Яровой очень понравился пару лет назад, но с тех пор остановился в развитии. Попытка сменить обстановку и поехать для перезагрузки в систему «Каролины» кажется скорее авантюрой. Скорее всего, он не потянет НХЛ и неизбежно вернется обратно.
«Адмирал» подписал словацкого голкипера
С основным вратарем на сезон определились и в «Адмирале». В этом «морякам» помог обмен с «Торпедо», в результате которого они получили права на Адама Хуску. Словацкий голкипер адаптирован к КХЛ. Он провел два сезона в Нижнем Новгороде и показал неплохую статистику, особенно для атакующего стиля при Игоре Ларионове. У Леонида Тамбиева в «Адмирале» другая философия. Защитники будут больше помогать вратарю. Но и от Хуски потребуются спокойствие и грамотная игра по первому броску. Легко представляется, что Адам станет новым Никитой Серебряковым для команды или как минимум приблизится к его уровню.
Вратарский рынок КХЛ ограниченный. «Адмирал» можно только поздравить с классной сделкой. Адама, по информации «СЭ», удалось выменять из «Торпедо» за 10 миллионов рублей. Кажется, в Нижнем Новгороде продешевили — вратари сейчас ценятся выше. Тем более для «Адмирала» Хуска — почти безальтернативный номер один. В Илье Коновалове, как основном голкипере, «моряки» разочаровались.
Петан выбрал Швейцарию, а не Магнитогорск
Николас Петан задержался в КХЛ всего на год. Прошлым летом форвардом интересовались разные клубы. Борьбу за канадца выиграл «Ак Барс». Сезон в Казани получился двояким. Петан не разочаровал, набирая почти очко за матч в регулярке, но от нападающего такого уровня таланта оправданно ждали большего влияния на игру команды, особенно в плей-офф. Однако спрос на Николаса был по-прежнему высок в межсезонье. Над переходом канадца работал «Металлург». Легионеры неохотно едут к Андрею Разину — сорвался и трансфер Петана.
Форвард подписал двухлетний контракт со швейцарским клубом «Амбри-Пиотта». Николас предпочел Магнитогорску размеренную жизнь вблизи Альп. Петану в марте исполнилось 30 лет, и отъезд из КХЛ многое говорит о мотивации игрока. Любопытно, что канадец второй год подряд не доехал до «Металлурга». Причем прошлым летом его переходом занимался уже бывший спортивный директор Сергей Гомоляко, а сейчас — Евгений Бирюков.
Михаил Скрыль