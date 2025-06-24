Топовый канадец выбрал Швейцарию вместо Магнитогорска и работы с Разиным. Мотивации остаться в России ему не хватило

С основным вратарем на сезон определились и в «Адмирале». В этом «морякам» помог обмен с «Торпедо», в результате которого они получили права на Адама Хуску. Словацкий голкипер адаптирован к КХЛ. Он провел два сезона в Нижнем Новгороде и показал неплохую статистику, особенно для атакующего стиля при Игоре Ларионове. У Леонида Тамбиева в «Адмирале» другая философия. Защитники будут больше помогать вратарю. Но и от Хуски потребуются спокойствие и грамотная игра по первому броску. Легко представляется, что Адам станет новым Никитой Серебряковым для команды или как минимум приблизится к его уровню.