«Локомотив» подписал главную молодую звезду КХЛ на два года. Сурин собирался в НХЛ уже через сезон, но передумал

«Локомотив» вернул защитника из АХЛ и продлил двух чемпионов
Два года назад мало кто понимал, зачем стабильно игравший в основе «Локомотива» Даниил Мисюль уезжает из Ярославля в систему «Нью-Джерси», задрафтовавшего его некогда в третьем раунде. За два года в Северной Америке уроженец Минска наверняка получил неплохой как игровой, так и бытовой опыт, но в итоге сыграл в НХЛ всего один-единственный матч.
Минувший сезон воспитанник железнодорожников заканчивал в фарм-клубе «Бостона», перебравшись в Массачусетс в результате обмена. Однако шанс проявить себя в кризисных «Брюинз» так и не получил. Поэтому возвращение в Ярославль сейчас видится абсолютно логичным исходом.
Мисюль — крупный силовой защитник с достойным для своих габаритов катанием и способный недурно обращаться с шайбой. В «Локомотиве» с его подходом к комплектованию оборонительной линейки он наверняка придется ко двору. Вот только после подписания Мака Холлоуэлла, заменившего Мартина Герната, стартовать ему придется в статусе седьмого защитника.
Также «Локомотив» еще как минимум на два года сохранил у себя нападающего Егора Сурина, удержав его от раннего отъезда в «Нэшвилл». Это решение пойдет на пользу и самому игроку, который первоначально планировал отправиться в НХЛ следующим летом. Пока его сложно считать состоявшимся мастером, переросшим КХЛ.
Однако этот ход дался ярославскому клубу недешево. Понятно, что чемпионство и неограниченные премии за титул открывают новые возможности для менеджмента. Но источники «СЭ» называют очень большие цифры по новому контракту, которые еще требуют подтверждения. Отметим, что таких денег в 18 лет в КХЛ давно никто не получал.
Как и в случае с Суриным, какая-то часть зарплаты Фрэза наверняка будет зашита в чемпионскую премию. Не переподпиши президент «Локомотива» Юрий Яковлев праворукого 34-летнего центра — и его бы никто не понял. Приехавший на место Сергея Андронова легионер звездой ярославцев не стал, но сыграл важную роль в завоевании Кубка Гагарина.
Канадец не феерил в атаке, но великолепно играл на чужом пятачке, выигрывал огромное количество единоборств в грязных зонах, имел солидные 60 процентов на вбрасываниях и практически весь сезон держал заданную планку. Так что на еще один сезон в Ярославле он точно наиграл.
«Салават» взял канадца из «Витязя»
«Салават Юлаев» стал еще одним клубом, сумевшим урвать вполне ценный лот на массовой распродаже «Витязя». Уфимцы сейчас затягивают потуже пояса и учатся жить в новых для себя реалиях. Однако пройти мимо покупки Дина Стюарта, на которого повесили ценник всего в пять миллионов рублей, они не смогли.
За сделку по канадцу босса команды из Башкортостана Рината Баширова можно только похвалить. Стюарт — очень добротный представитель дефицитного нынче амплуа праворукого защитника. С точки зрения атакующих навыков он серьезно уступал своему бывшему партнеру по «Витязю» Джереми Рою. Однако здорово выглядел у своих ворот и был одним из лидеров балашихинцев по количеству заблокированных бросков, демонстрируя приличные навыки игры клюшкой и позиционной обороны. Ждать вау-эффекта от его игры не стоит. Но надежности за оклад в 30 миллионов рублей он точно добавит.
«Северсталь» усилила центральную ось
Скромная «Северсталь» также не осталась в стороне и оторвала себе небольшой кусочек от балашихинского пирога, добавив глубины своей центральной оси. Переехавший в Череповец Владислав Цицюра неплохо тянул в «Витязе» роль третьего центра и был на хорошем счету у тренерского штаба, выполняя довольно большой объем черновой работы.
При всей свободе, которая предоставляется нападающим в «Северстали», ждать россыпи очков от выходца из системы СКА не приходится. Впрочем, 25-летний форвард прекрасно знаком Андрею Козыреву по работе в Санкт-Петербурге, и главный тренер «сталеваров» знает его сильные стороны.
Рекордсмен плей-офф едет в Новосибирск
Еще пару месяцев назад Скотт Уилсон кошмарил «Сибирь» в форме «Салавата Юлаева», сумев повторить рекорд Никиты Гусева и набрать сразу шесть очков в одном из матчей первого раунда. Однако после резкой смены курса уфимцев на экономию он переезжает в Новосибирск, где получит 120 миллионов рублей за два года и фактически станет заменой Тэйлору Беку.
У Уилсона нет такого объема мастерства, как у Бека. Зато он играет в куда более разносторонний хоккей и выглядит гораздо более командным игроком, который готов молча пахать и давать результат в сочетаниях с хорошими партнерами. Вопрос только в том, сумеет ли он в свои 33 года заискрить рядом с Никитой Сошниковым и Владимиром Ткачевым так же, как рядом с Ливо, Хмелевским и Ремпалом.
Иван Богун