«Локомотив» подписал главную молодую звезду КХЛ на два года. Сурин собирался в НХЛ уже через сезон, но передумал

У Уилсона нет такого объема мастерства, как у Бека. Зато он играет в куда более разносторонний хоккей и выглядит гораздо более командным игроком, который готов молча пахать и давать результат в сочетаниях с хорошими партнерами. Вопрос только в том, сумеет ли он в свои 33 года заискрить рядом с Никитой Сошниковым и Владимиром Ткачевым так же, как рядом с Ливо, Хмелевским и Ремпалом.