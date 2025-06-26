Хоккеист Максим Сушко стал игроком нижнекамского «Нефтехимика»

Контракт с 26-летним форвардом рассчитан на один год. В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Сушко играл за новосибирскую «Сибирь», набрав 3 (2+1) очка в 42 матчах.
Всего в КХЛ в активе Максима 182 игры и 28 (13+15) результативных баллов, ранее нападающий защищал цвета минского и московского «Динамо». Белорус долгое время выступал за океаном, а в 2021 году провел два поединка за «Филадельфию» в НХЛ. С 2018 года Сушко является игроком национальной сборной Беларуси. Ранее стало известно, что брат Максима Илья Сушко перешел в систему нижегородского «Торпедо».