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Хоккеист Максим Сушко стал игроком нижнекамского «Нефтехимика»

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий Максим Сушко пополнил состав «Нефтехимика» из Нижнекамска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Источник: БЕЛТА

Контракт с 26-летним форвардом рассчитан на один год. В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Сушко играл за новосибирскую «Сибирь», набрав 3 (2+1) очка в 42 матчах.

Всего в КХЛ в активе Максима 182 игры и 28 (13+15) результативных баллов, ранее нападающий защищал цвета минского и московского «Динамо». Белорус долгое время выступал за океаном, а в 2021 году провел два поединка за «Филадельфию» в НХЛ. С 2018 года Сушко является игроком национальной сборной Беларуси. Ранее стало известно, что брат Максима Илья Сушко перешел в систему нижегородского «Торпедо».