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Названо новое место работы Ротенберга

Российский тренер Роман Ротенберг будет назначен на пост менеджера по развитию молодежи московского «Динамо». Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza».

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, Ротенберг будет отвечать за весь молодежный сектор, но, при этом, к тренировочному процессу отношения иметь не будет. Официально о его назначении должны объявить после заседания совета директоров клуба на неделе с 30 июня по 6 июля.

Ротенберг был уволен из петербургского СКА 2 июня.

Ротенберг работал в структуре СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА.

В нынешнем сезоне СКА занял седьмое место на Западе в регулярном чемпионате и уступил уже в серии первого раунда московскому «Динамо» (2−4), что было признано новым составом совета директоров неудовлетворительным. Напомним, лучшим результатом для Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.