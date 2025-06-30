«Спартак» подписал контракт с нападающим Локхартом

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» в своем Telegram-канале объявил о подписании соглашения с китайским нападающим Лукасом Локхартом.
Контракт с 32-летним форвардом рассчитан до конца сезона-2026/27. В минувшем чемпионате Локхарт сыграл за базирующийся в Мытищах пекинский «Куньлунь Ред Стар» 67 матчей и набрал 33 очка (16 голов + 17 передач).
«Отметим, что за два последних сезона Лукас четырежды поражал ворота “красно-белых” — пожелаем нашему новичку результативной игры и много побед в составе московского “Спартака”, — говорится в сообщении клуба.
Локхарт выступал в составе пекинского клуба с сезона-2017/18. Всего в его активе 446 матчей за «Куньлунь» и 143 очка (72+71). Также он выступал в составе сборной Китая на домашней Олимпиаде 2022 года.