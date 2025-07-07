Минские динамовцы уступили «Салавату Юлаеву» в матче суперфинала чемпионата КХЛ 3×3

В понедельник, 7 июля, минчане проиграли уфимскому «Салавату Юлаеву» с результатом 1:3, автором единственного точного броска в составе столичного клуба стал Даниил Липский. Накануне в первом матче суперфинала динамовцы встречались с челябинским «Трактором» — по ходу поединка «зубры» вели со счетом 4:1 благодаря дублю Виталия Пинчука, но затем пропустили четыре шайбы подряд и потерпели поражение (4:5).
Участие в суперфинале первого в истории чемпионата КХЛ 3×3 принимают шесть лучших команд по итогам регулярного чемпионата, которые выясняют отношения в формате кругового турнира. 9 июля минчане сыграют с казанским «Ак Барсом», в четверг сразятся с «Металлургом» из Магнитогорска, 11 июля «зубров» ожидает матч с омским «Авангардом». В плей-офф выйдут четыре команды, обладатель трофея определится 12 июля.