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Минские динамовцы уступили «Салавату Юлаеву» в матче суперфинала чемпионата КХЛ 3×3

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели вторую неудачу в суперфинале чемпионата Континентальной хоккейной лиги в формате 3×3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В понедельник, 7 июля, минчане проиграли уфимскому «Салавату Юлаеву» с результатом 1:3, автором единственного точного броска в составе столичного клуба стал Даниил Липский. Накануне в первом матче суперфинала динамовцы встречались с челябинским «Трактором» — по ходу поединка «зубры» вели со счетом 4:1 благодаря дублю Виталия Пинчука, но затем пропустили четыре шайбы подряд и потерпели поражение (4:5).

Участие в суперфинале первого в истории чемпионата КХЛ 3×3 принимают шесть лучших команд по итогам регулярного чемпионата, которые выясняют отношения в формате кругового турнира. 9 июля минчане сыграют с казанским «Ак Барсом», в четверг сразятся с «Металлургом» из Магнитогорска, 11 июля «зубров» ожидает матч с омским «Авангардом». В плей-офф выйдут четыре команды, обладатель трофея определится 12 июля.