Михалев вошел в тренерский штаб хоккейного минского «Динамо»

С 2022 года Михалев возглавлял фарм-клуб «зубров» в Молодежной хоккейной лиге «Динамо-Шинник». В сезоне-2024/25 бобруйчане вышли в плей-офф Кубка Харламова и завоевали право выступить в элитном Золотом дивизионе Западной конференции в новом чемпионате.
Также специалист является главным тренером молодежной сборной Беларуси, которую он приводил к победам на турнирах Кубка Будущего. Ранее он трудился в институте сборных Беларуси по хоккею и тренерском штабе солигорского «Шахтера».
По ходу своей хоккейной карьеры Андрей Михалев сыграл на восьми чемпионатах мира и Олимпийских играх в Ванкувере за национальную сборную Беларуси, провел шесть сезонов в КХЛ за столичное «Динамо», а также становился чемпионом страны в составе минского «Керамина» и «Шахтера».