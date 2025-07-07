Михалев вошел в тренерский штаб хоккейного минского «Динамо»

По ходу своей хоккейной карьеры Андрей Михалев сыграл на восьми чемпионатах мира и Олимпийских играх в Ванкувере за национальную сборную Беларуси, провел шесть сезонов в КХЛ за столичное «Динамо», а также становился чемпионом страны в составе минского «Керамина» и «Шахтера».