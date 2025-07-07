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Михалев вошел в тренерский штаб хоккейного минского «Динамо»

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Андрей Михалев вошел в тренерский штаб хоккейного минского «Динамо», сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Источник: sport5.by

С 2022 года Михалев возглавлял фарм-клуб «зубров» в Молодежной хоккейной лиге «Динамо-Шинник». В сезоне-2024/25 бобруйчане вышли в плей-офф Кубка Харламова и завоевали право выступить в элитном Золотом дивизионе Западной конференции в новом чемпионате.

Также специалист является главным тренером молодежной сборной Беларуси, которую он приводил к победам на турнирах Кубка Будущего. Ранее он трудился в институте сборных Беларуси по хоккею и тренерском штабе солигорского «Шахтера».

По ходу своей хоккейной карьеры Андрей Михалев сыграл на восьми чемпионатах мира и Олимпийских играх в Ванкувере за национальную сборную Беларуси, провел шесть сезонов в КХЛ за столичное «Динамо», а также становился чемпионом страны в составе минского «Керамина» и «Шахтера».