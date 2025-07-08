Мур вошел в тренерский штаб «Спартака»

Жамнов возглавляет «Спартак» с марта 2023 года. Под его руководством «красно-белые» дважды добирались до второго раунда Кубка Гагарина. На этой стадии в минувшем плей-офф «Спартак» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» (3−4 в серии). Также в прошедшем сезоне столичный клуб впервые в своей истории в КХЛ стал победителем дивизиона Боброва.