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Мур вошел в тренерский штаб «Спартака»

Обладатель Кубка Стэнли Энтони Мур вошел в тренерский штаб «Спартака».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Обладатель Кубка Стэнли 2024 года с «Флоридой Пантерз» Энтони Мур вошел в тренерский штаб московского «Спартака», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Он занял должность тренера по физической подготовке, на аналогичную позицию назначен двукратный обладатель Кубка Гагарина Хассан Саид, работавший в «Спартаке» с 2017 по 2021 год. Также в штаб Алексея Жамнова вошел двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина Игорь Александрович Кравчук, который будет тренером защитников. Алексей Ковалев, Евгений Перов и тренер по вратарям Сергей Климкович продолжат работу в клубе.

В среду «Спартак» объявил о продлении контракта с Жамновым. Новое соглашение с 54-летним главным тренером рассчитано до конца сезона-2027/28.

Жамнов возглавляет «Спартак» с марта 2023 года. Под его руководством «красно-белые» дважды добирались до второго раунда Кубка Гагарина. На этой стадии в минувшем плей-офф «Спартак» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» (3−4 в серии). Также в прошедшем сезоне столичный клуб впервые в своей истории в КХЛ стал победителем дивизиона Боброва.