СКА совершил сразу два топ-трансфера! Чем Мёрфи и Менелл помогут команде Ларионова?

1. У Кола остался год по контракту, после чего он собирается уехать в Америку, где задрафтован «Каролиной». В том числе из-за нацеленности перемахнуть за океан его год назад довольно легко в рамках трёхстороннего обмена с «Сочи» отдал «Авангард». Если приобретение Кола — это игра на будущее от бело-голубых, то на довольно далёкое. И не факт, что оно вообще будет — перспективы у Тимура вполне неплохие, хоть ему ещё и необходимо заматереть.