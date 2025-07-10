Минские динамовцы разгромили «Металлург» в матче суперфинала чемпионата КХЛ 3×3

В четвертом туре решающего этапа сезона-24/25 «зубры» встречались с «Металлургом» из Магнитогорска. Стартовую треть команды завершили вничью 0:0, а во втором и третьем периодах минчане огорчили соперника по три раза. Уральцы сумели ответить только одним точным броском, в итоге разгромная победа «Динамо» — 6:1.
Дубль за «бело-голубых» оформил Сергей Кузнецов, по одной шайбе забросили Вячеслав Андрющенко, Даниил Липский, Мирослав Михалев и Виталий Пинчук, ворота «зубров» в этом матче защищал Александр Осипков.
После четырех игр столичный клуб с 6 очками занимает третье место в таблице среди шести команд. Ранее динамовцы проиграли челябинскому «Трактору» (4:5) и уфимскому «Салавату Юлаеву» (1:3), а также обыграли казанский «Ак Барс» (6:2).
11 июля минчане встретятся с «Авангардом», поединок стартует в 15:30. Победа над омичами гарантирует «зубрам» выход в полуфинал турнира, в случае поражения будут учитываться дополнительные показатели. Чемпион первого в истории сезона КХЛ в формате 3×3 определится в Москве 12 июля.