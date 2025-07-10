Минские динамовцы разгромили «Металлург» в матче суперфинала чемпионата КХЛ 3×3

В четвертом туре решающего этапа сезона-24/25 «зубры» встречались с «Металлургом» из Магнитогорска. Стартовую треть команды завершили вничью 0:0, а во втором и третьем периодах минчане огорчили соперника по три раза. Уральцы сумели ответить только одним точным броском, в итоге разгромная победа «Динамо» — 6:1.