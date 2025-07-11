FONBET Кубок Минска по хоккею — новый турнир с участием клубов КХЛ

В столице Беларуси соберутся четыре клуба FONBET Чемпионата КХЛ: «Динамо-Минск», «Лада» (Тольятти), «Металлург» (Магнитогорск) и «Адмирал» (Владивосток). Организаторы: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, Минский городской исполнительный комитет, КХЛ и «Арена Спорта».
Титульным партнером турнира выступает — FONBET. В рамках многолетнего партнерства с КХЛ компания последовательно поддерживает различные инициативы, направленные на популяризацию хоккея и зрительского интереса. FONBET Кубок Минска — логичное продолжение этой стратегии.
Расписание турнира:
- 11 августа в 14:00: «Адмирал» — «Лада», «Олимпик-Арена».
- 12 августа в 19:00: «Динамо-Минск» — «Лада», «Чижовка-Арена».
- 13 августа в 19:00: «Динамо-Минск» — «Адмирал», «Чижовка-Арена».
- 14 августа в 14:00: «Лада» — «Металлург», «Олимпик-Арена».
- 15 августа в 19:00: «Динамо-Минск» — «Металлург», «Чижовка-Арена».
- 17 августа в 11:00: «Металлург» — «Адмирал», «Олимпик-Арена».
Для зрителей предусмотрена насыщенная развлекательная программа. Все игры турнира можно будет увидеть в прямом эфире на телеканалах «Беларусь-5» и КХЛ ТВ.
Билеты: hockeycup.by