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FONBET Кубок Минска по хоккею — новый турнир с участием клубов КХЛ

С 11 по 17 августа 2025 года состоится международный турнир FONBET Кубок Минска по хоккею. Матчи примут «Чижовка-Арена» и «Олимпик-Арена».

Источник: FONBET

В столице Беларуси соберутся четыре клуба FONBET Чемпионата КХЛ: «Динамо-Минск», «Лада» (Тольятти), «Металлург» (Магнитогорск) и «Адмирал» (Владивосток). Организаторы: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, Минский городской исполнительный комитет, КХЛ и «Арена Спорта».

Титульным партнером турнира выступает — FONBET. В рамках многолетнего партнерства с КХЛ компания последовательно поддерживает различные инициативы, направленные на популяризацию хоккея и зрительского интереса. FONBET Кубок Минска — логичное продолжение этой стратегии.

Расписание турнира:

  • 11 августа в 14:00: «Адмирал» — «Лада», «Олимпик-Арена».
  • 12 августа в 19:00: «Динамо-Минск» — «Лада», «Чижовка-Арена».
  • 13 августа в 19:00: «Динамо-Минск» — «Адмирал», «Чижовка-Арена».
  • 14 августа в 14:00: «Лада» — «Металлург», «Олимпик-Арена».
  • 15 августа в 19:00: «Динамо-Минск» — «Металлург», «Чижовка-Арена».
  • 17 августа в 11:00: «Металлург» — «Адмирал», «Олимпик-Арена».

Для зрителей предусмотрена насыщенная развлекательная программа. Все игры турнира можно будет увидеть в прямом эфире на телеканалах «Беларусь-5» и КХЛ ТВ.

Билеты: hockeycup.by