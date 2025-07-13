«СКА Арену» переименуют

В июне стало известно, что в грядущем сезоне СКА не будет проводить домашние матчи на «СКА Арене». Команда вернется в Ледовый дворец. Причиной называли снижение транспортной доступности стадиона из-за закрытия на капитальный ремонт станции метро «Парк Победы». При этом позднее появилась информация, что в новом сезоне КХЛ домашние матчи на «СКА Арене» будет проводить китайский «Куньлунь Ред Стар».