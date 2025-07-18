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Даниил Пыленков: «Остался в “Динамо”, потому что есть одно незавершенное дело»

Хоккеист бело-голубых Даниил Пыленков — о продлении контракта с клубом, почему предпочел КХЛ отъезду за океан, об игре против Овечкина и кончине «Витязя».

Источник: Спорт-Экспресс

В нынешнее хоккейное межсезонье защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков мог уехать в НХЛ. В мае в интервью сайту Sport24 24-летний игрок заявил, что готов «выгрызать место» в составе «Тампы-Бэй Лайтнинг», которая владеет правами на него после выбора на драфте в 2021 году. Однако в июне Пыленков заключил новый контракт с «Динамо» сроком на два ближайших сезона.

По данным «Спорт-Экспресса», зарплата Даниила составила 70 млн рублей в год, что ввело его в тройку самых высокооплачиваемых защитников КХЛ. В интервью «Известиям» Пыленков объяснил решение остаться в «Динамо», рассказал о задачах на ближайший сезон, поделился впечатлениями от игры в Матче года с участием звезд НХЛ и КХЛ и высказался о расформировании подмосковного «Витязя», в составе которого Даниил начинал карьеру на взрослом уровне.

— Как вам атмосфера «Матча года»?

— Очень классное шоу получилось, классный матч. Мне кажется, для болельщиков, для всех хоккейных зрителей всё было сделано на высшем уровне.

— Это было ваше пересечение с Александром Овечкиным?

— Да, первое. Очень приятно было встретиться, увидеть такую легенду и поиграть против него. Еще когда Миша Сергачёв как организатор этого «Матча года» предупредил меня о его проведении и пригласил сыграть в составе команды КХЛ, я, конечно, согласился. В том числе и для того, чтобы увидеть Овечкина. Но и не только из-за этого хотелось поучаствовать, так что приятно, что меня позвали, — спасибо ребятам.

— Игра против российских представителей НХЛ дала понимание, в чём вам надо прибавлять, если по окончании нынешнего контракта с «Динамо» поедете в «Тампу»?

— Безусловно, было видно, что ребята из НХЛ очень мастеровитые. Они очень хорошо видят площадку, держат шайбу. И бросают хорошо, как показал и «Матч года» против нас — счет 15:3 в их пользу, в одну калитку обыграли нашу команду. Будем работать, чтобы быть на их уровне.

— Вы с таким счетом когда-нибудь проигрывали? Например, когда играли в детско-юношеских соревнованиях?

— Не припомню такого. Нужно отдать должное ребятам из НХЛ, что играли против нас в полную силу. Отсюда такой счет, который нам дал понимание, в чем надо прибавлять.

— Весной многим казался решенным вопрос вашего отъезда в «Тампу».

— Это был вполне реальный вариант.

— Почему в итоге решили остаться в «Динамо»?

— Потому что есть одно незавершенное дело здесь. Хочу помочь клубу выиграть Кубок Гагарина.

— Но было какое-то сначала колебание между отъездом за океан и продолжением выступление за «Динамо»?

— Поначалу немножечко было такое. Но потом, посоветовавшись с семьей, принял решение оставаться в «Динамо».

— Существует стереотип, что когда вроде бы ты публично заявил о готовности «выгрызать место в составе команды» НХЛ и в случае необходимости сыграть за ее фарм-клуб в АХЛ, а потом решил остаться в России, это может не очень хорошо сказаться на репутации за океаном. Учитывали это, когда переподписывали контракт с «Динамо»?

— Время покажет. Всё будет видно через два года.

— Как отреагировали на исключение «Витязя» из состава участников КХЛ?

— Обидно за клуб. Но это жизнь — тут ничего не поделаешь. Для меня «Витязь» — особая страница в моей карьере. Я там был с 15 лет, закрепился в КХЛ, попал в молодежную сборную России, получил приглашение в СКА. И вообще этот клуб оставил немалый след в истории нашего хоккея — из него выпустилось много хороших игроков. «Витязь» давал многим молодым хоккеистам себя проявить на уровне КХЛ. Жалко, что так обернулось всё для клуба.

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