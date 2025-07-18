Даниил Пыленков: «Остался в “Динамо”, потому что есть одно незавершенное дело»

— Да, первое. Очень приятно было встретиться, увидеть такую легенду и поиграть против него. Еще когда Миша Сергачёв как организатор этого «Матча года» предупредил меня о его проведении и пригласил сыграть в составе команды КХЛ, я, конечно, согласился. В том числе и для того, чтобы увидеть Овечкина. Но и не только из-за этого хотелось поучаствовать, так что приятно, что меня позвали, — спасибо ребятам.