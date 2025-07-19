В «Куньлунь» вложат уйму денег и привезут канадского тренера. В КХЛ будет новый суперклуб?

Одной из важных задач для «Куньлуня» станет формирование болельщицкой базы в Санкт-Петербурге, хотя сейчас нет чёткого понимания, как долго китайский коллектив планирует дислоцироваться в городе на Неве. Всё-таки рано или поздно нужно возвращаться в Китай, и такие планы, насколько мне известно, точно есть. Большим плюсом для менеджмента станет и отсутствие лимита на легионеров: он распространяется только на российские команды. Несправедливость в данном вопросе в КХЛ давно пора решать, однако сейчас мы имеем именно такой расклад. А это значит, что комплектоваться «Куньлуню» будет в разы проще. Тем более что финансовые возможности теперь тоже будут иными.