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Андронов: Демидов — правильный в хоккейном смысле парень, очень порядочный и культурный

Форвард СКА Сергей Андронов высказался о совместной игре с нападающим Иваном Демидовым в клубе из Санкт-Петербурга.

Источник: Чемпионат.com

Форвард СКА Сергей Андронов высказался о совместной игре с нападающим Иваном Демидовым в клубе из Санкт-Петербурга.

— Вы играли с Иваном Демидовым. Говорят, он очень осознанно относится к еде, к своему телу, несмотря на юный возраст. Это правда?

— Честно, я не особо следил за тем, как он питается. Но могу сказать, что он очень воспитанный, с правильным отношением к делу. Исключительно порядочный, культурный парень. Очень правильный в хоккейном смысле: знает, что нужно работать, знает, как это делать. Очень щепетилен к тренировкам, с уважением относится к команде, — приводит слова Андронова «ВсеПроСпорт».