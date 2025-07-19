Андронов: Демидов — правильный в хоккейном смысле парень, очень порядочный и культурный

— Честно, я не особо следил за тем, как он питается. Но могу сказать, что он очень воспитанный, с правильным отношением к делу. Исключительно порядочный, культурный парень. Очень правильный в хоккейном смысле: знает, что нужно работать, знает, как это делать. Очень щепетилен к тренировкам, с уважением относится к команде, — приводит слова Андронова «ВсеПроСпорт».