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Козлов уволен с поста главного тренера «Сочи» («СЭ»)

Вместе со специалистом в отставку отправлен также и весь его тренерский штаб, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Источник: Спортс"

3 июня южане назначили Вячеслава Козлова на пост главного тренера команды. Прежде специалист работал в тренерском штабе Алексея Кудашова в «Динамо».

В начале июля в «Сочи» сменилось руководство. Генеральным директором клуба стал Игорь Григоренко, Вадим Покотило — заместителем гендиректора по хоккейным операциям. Они заменили Сергея Воропаева и Алексея Бадюкова соответственно.

В прошлом сезоне южан тренировал Сергей Зубов. Команда заняла 11-ю позицию в таблице Западной конференции, набрав 47 очков в 68 матчах.