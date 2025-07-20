В КХЛ новый беспредел — тренера уволили через месяц после назначения. За переворотом в «Сочи» стоит Ротенберг?

Фраза про взвешенное решение звучит как издевка со стороны нового руководителя сочинцев. Козлов никак не мог себя дискредитировать. Ни как человек, ни как тренер. Ни на должности главного тренера «Сочи», ни своей предыдущей карьерой. Его кандидатура, возможно, была не бесспорной, но этот уважаемый в хоккейном мире человек определенно заслужил шанс. Истинная причина такой скоропостижной отставки в другом. В «Сочи» просто зачищают все, что было связано с прошлым руководством. Начинают все с чистого листа, а уже исписанные листы рвут в клочья.