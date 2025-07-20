В КХЛ новый беспредел — тренера уволили через месяц после назначения. За переворотом в «Сочи» стоит Ротенберг?

Следите за руками.
- 25 марта. «Сочи» отправил Сергея Зубова в отставку.
- 3 июня. «Сочи» назначил Вячеслава Козлова главным тренером.
- 19 июля. «Сочи» отправил Вячеслава Козлова в отставку.
Удивились? Если вы внимательно следили за этим хоккейным межсезоньем, то такие новости из стана «Сочи» не станут шоком.
Ведь хоккейных болельщиков, переживших половину лета, ничем не удивишь. Они видели:
- увольнение Ротенберга из СКА,
- внезапный уход Никитина из «Локомотива» ради ЦСКА,
- скоропостижное закрытие «Витязя»,
- резкое сокращение бюджета «Салавата Юлаева»,
- переезд «Куньлуня» на самую большую арену мира,
- расторжение пятилетнего контракта Ткачева с «Авангардом».
После этого даже сумасбродное решение руководства «Сочи» выглядит не таким абсурдным. Но все-таки остановимся на нем поподробнее. Ведь не каждый день увольняют тренера спустя всего полтора месяца после назначения, не дав даже выйти на тренировочные сборы.
«Как только появился вариант в “Сочи”, все прикинул, поразмышлял, пообщался с моими друзьями, семьей, близкими и решил, что именно сейчас настало время. Если бы не стал главным, то оставался бы помощником и дальше. Думаю, что сейчас самое подходящее время», — еще недавно Вячеслав Козлов рассказывал о своем новом опыте.
Легендарным в прошлом хоккеист, часть Русской пятерки «Детройта», обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. Таким мы знали Козлова как игрока. В роли тренера он широкой общественности знаком гораздо меньше, хотя в этом амплуа работает уже целое десятилетие. Вот только все эти годы Козлов держался в тени.
Начал Козлов свою тренерскую карьеру в «Спартаке», помогал Бобу Хартли в «Авангарде», вставал на лавку «Куньлуня», а последние четыре года был правой рукой Алексея Кудашова. В «Динамо» умный в прошлом форвард отвечал за нападение и большинство. А еще на фоне более строгого главного тренера Козлов выглядел эдаким «добрым полицейским».
До предложения от «Сочи» Козлов работал главным тренером всего полтора года — в воскресенском «Химике», который выступает в ВХЛ. Переезд на берег Черного моря был для легенды своего рода шансом не увязнуть в роли помощника. Он сделал все, чтобы воспользоваться этим шансом. Но где просчитался?
Козлов принимал приглашение уже бывшего руководства «Сочи». А по ходу межсезонья генеральный директор клуба Сергей Воропаев, а также Алексей Бадюков и Рашид Хабибулин были уволены. Какое-то время подобных слухов вокруг Козлова не возникало. Однако после того, как назначенный 1 июля Игорь Григоренко вник в курс дел, новый генеральный директор начал рубить лес. Так, что полетели щепки.
«Нами принято взвешенное решение, и в новый сезон мы идем с новыми задачами и амбициозными целями. Уверен, что при поддержке многочисленных болельщиков нам по силам вернуть “Сочи” в число участников Кубка Гагарина. Нас ждет интересный и насыщенный сезон, в котором мы будем радовать болельщиков содержательной игрой и яркими победами. Не сомневаюсь, что клуб решит все спортивные задачи, а поклонники команды смогут вновь испытать подзабытое чувство гордости за любимую команду. В приоритете клуба и нового главного тренера, имя которого мы объявим в ближайшее время, развитие хоккея и молодого поколения. От имени клуба желаю Вячеславу Козлову и Александру Савченкову успехов в дальнейшей карьере», — прокомментировал свое решение Григоренко.
Фраза про взвешенное решение звучит как издевка со стороны нового руководителя сочинцев. Козлов никак не мог себя дискредитировать. Ни как человек, ни как тренер. Ни на должности главного тренера «Сочи», ни своей предыдущей карьерой. Его кандидатура, возможно, была не бесспорной, но этот уважаемый в хоккейном мире человек определенно заслужил шанс. Истинная причина такой скоропостижной отставки в другом. В «Сочи» просто зачищают все, что было связано с прошлым руководством. Начинают все с чистого листа, а уже исписанные листы рвут в клочья.
Это некрасивое решение со стороны новых боссов южного клуба вписывается в регламент и не является незаконным. Правда, по нашей информации, никакой компенсации Козлову и его помощнику Савченкову не положено. Дело в том, что для КХЛ контракт тренера вступает в силу с начала работы — то есть с августа. Таким образом, лига не может защитить специалиста. Отношения с ним расторгли по трудовому кодексу. Но этическая сторона вопроса все равно не укладывается в рамки нормальности.
Такое поведение менеджмента можно было хотя бы частично оправдать тем, что вместо тренера, который никогда в КХЛ не работал главным, пригласили бы топового специалиста. Однако в «Сочи» со дня на день должны назначить Владимира Крикунова — заслуженного человека, но выпавшего из активной работы. Тренеру по прозвищу Мужик уже 75 лет. В прошлом сезоне он на несколько месяцев приходил в питерское «Динамо», а в КХЛ не работал с 2022 года.
Еще недавно из олимпийской столицы доносились оптимистичные новости о том, что «Сочи» стал полностью независимым клубом, а влияние СКА и лично Романа Ротенберга свелось к нулю. О том, что такое влияние есть, говорили даже бывшие игроки «леопардов»:
«В Сочи все так хорошо зарождалось, был результат, а в итоге команда стала фарм-клубом СКА. Раньше у нас были аншлаги, а сейчас кто на такую игру пойдет? Тренерская чехарда, а кого ни поставь, будет одно и то же», — возмущался пару лет назад Михаил Анисин.
Теперь, когда гендиректором становится Григоренко, часто появлявшийся в компании с Ротенбергом, ситуация меняется. Главным тренером назначается многолетний тренер «Динамо» и эксперт, регулярно нахваливающий Романа Борисовича в прессе. Стоит ли напоминать, что Ротенберг теперь — член совета директоров «Динамо»?
Таким образом, грядущее назначение Крикунова может оказаться очередным свидетельством зависимости сочинцев. Только теперь не от СКА, а от нового клуба Ротенберга. Если это действительно так, значит, светлое будущее для «леопардов» откладывается на неопределенный срок.