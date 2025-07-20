Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Плющев: почему КХЛ не реагирует на увольнение Козлова? «Сочи» подрывает авторитет лиги

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал отставку Вячеслава Козлова с поста главного тренера «Сочи», на который он был назначен лишь в начале июня.

Источник: Чемпионат.com

«Козлов оставил неплохое место в “Динамо”, которое мог бы и дальше занимать. Ему сделали предложение, он его принял, а теперь остался без работы. Не знаю, будет ли выплачена компенсация, но клуб должен нести ответственность. Это если не глупость, то бескультурье. Не знаю, почему КХЛ никак не реагирует. Видимо, какие-то внутренние дела в клубе, там пришло новое руководство, нужно привести своих людей. Не знаю, как можно доверять такие крупные холдинги, как хоккейные клубы, людям, у которых нет ни культуры, ни образования. Они своими действиями подрывают авторитет лиги», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».