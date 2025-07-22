Королев сменил Мамбеталиева на посту главного тренера клуба КХЛ «Барыс»

«В связи с неудовлетворительными спортивными результатами в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги принято решение внести изменения в тренерский штаб основной команды. В настоящий момент временно исполняющим обязанности главного тренера “Барыса” назначен Евгений Королев. Подробная информация по изменениям будет предоставлена после завершения всех регламентированных процедур», — говорится в сообщении.