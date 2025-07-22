Королев сменил Мамбеталиева на посту главного тренера клуба КХЛ «Барыс»

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Евгений Королев назначен временно исполняющим обязанности главного тренера казахстанского клуба «Барыс», сообщается на сайте команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Галым Мамбеталиев, который занимал пост главного тренера «Барыса» с октября 2024 года, был отправлен в отставку. Ранее Королев входил в его штаб.
«В связи с неудовлетворительными спортивными результатами в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги принято решение внести изменения в тренерский штаб основной команды. В настоящий момент временно исполняющим обязанности главного тренера “Барыса” назначен Евгений Королев. Подробная информация по изменениям будет предоставлена после завершения всех регламентированных процедур», — говорится в сообщении.
В прошлом сезоне «Барыс» занял последнее место в Восточной конференции КХЛ, набрав 35 очков в 68 играх.