Попугаев покинул «Ладу»

Попугаев представлял «Ладу» с 2023 года и отметился в прошедшем сезоне 20 очками (13 голов + 7 передач) в 38 матчах. Он стал автором первой шайбы команды после возвращения в КХЛ. Всего в лиге форвард провел 197 матчей и набрал 62 очка (36+26). Ранее он выступал за ЦСКА, хабаровский «Амур», московское «Динамо», нижнекамский «Нефтехимик», «Сочи» и петербургский СКА.