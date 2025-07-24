Попугаев покинул «Ладу»

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Нападающий Никита Попугаев покинул тольяттинскую «Ладу», сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 26-летним россиянином расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Попугаев представлял «Ладу» с 2023 года и отметился в прошедшем сезоне 20 очками (13 голов + 7 передач) в 38 матчах. Он стал автором первой шайбы команды после возвращения в КХЛ. Всего в лиге форвард провел 197 матчей и набрал 62 очка (36+26). Ранее он выступал за ЦСКА, хабаровский «Амур», московское «Динамо», нижнекамский «Нефтехимик», «Сочи» и петербургский СКА.
В 2021 году Попугаев объявил о завершении игровой карьеры и записал видео, на котором сжег свою хоккейную форму. Он стал блогером, но в апреле 2022 года заявил, что это была ошибка.