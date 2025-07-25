Российский топ-клуб устроил настоящий беспредел! «Авангард» пачками меняет игроков, избавляясь даже от звезд

Омский «Авангард» снова расторг контракт с хоккеистом, и это уже становится обыденностью. На этот раз с голкипером Михаилом Бердиным. За календарный год, начиная с прошлого лета, команду покинуло более 20 человек. Собираем всех, кто побывал в стане омского клуба за это время.
Началось все с того, что омичи под руководством Сергея Звягина провалили первую часть сезона. К зиме состоялось увольнение главного тренера и одного из его помощников — Антона Курьянова. Последний впоследствии привезет в Омск Кубок Гагарина, который завоюет в роли тренера ярославского «Локомотива».
Перестановки в «Авангарде» начались еще осенью. Вдобавок к игровым проблемам пришлось расторгнуть соглашение с подписанным в прошлое межсезонье Линденом Веем, который покинул нашу лигу, вроде как, из-за проблем в семье, но вскоре объявился в чемпионате Швейцарии.
В конце ноября расторгли контракт с Дарреном Дицем, который также пришел в команду в прошлое межсезонье в результате обмена с ЦСКА. Позже защитник подписал контракт с «Автомобилистом».
Далее пошел ряд подписаний и обменов уже под нового тренера и попытка спасти ситуацию, в которой оказалась команда. В конце ноября состав «Авангарда» пополнили Никита Серебряков и Эмиль Галимов — в результате обмена со СКА, а также Егор Воронков — это была сделка с «Витязем». Первый в итоге подписал пятилетний контракт с омской командой: станет ли Никита первым, кто его отработает в КХЛ? Галимов же с Воронковым покинули стан «ястребов» по завершении прошлого сезона. А с ними еще шестеро игроков получили благодарность за игру — Евгений Кулик, Илья Проскуряков, Сергей Бойков, Илья Каблуков, Райан Спунер и Марк Верба.
Нападающего Александра Яремчука в начале декабря обменяли в «Сочи», форвард пополнил состав «ястребов» все в то же прошлое межсезонье. Со Станиславом Галиевым «Авангард» расторг контракт в конце декабря. Попрощались несколькими днями ранее и с голкипером Павлом Хомченко. Коула Касселса обменяли в ЦСКА на Константина Окулова тогда же — в конце декабря. Выменянный с огромным трудом из «Спартака» Матвей Заседа днем позже был обменян в тогда еще существовавший «Витязь». А в начале марта по семейным обстоятельствам команду покинул Райан Меркли, пополнивший состав омичей в конце ноября в результате обмена с «Куньлунем».
Алексея Соловьева в конце июня обменяли в «Амур», Павла Коледова — в «Адмирал». Перешедшего по ходу сезона из «Металлурга» Данила Башкирова вместе с Ильей Рейнгардом отправили в «Ладу». Покинул «Авангард» Рид Буше, нападающий решил продолжить карьеру в «Автомобилисте».
А на этой неделе «Авангард» расстался и с еще одной звездой клуба — Владимиром Ткачевым, расторгнув контракт с нападающим, которого собирались не так давно делать чуть ли не лицом омской команды. Расторгли также Алекса Гранта, контракт с которым был продлен в марте. Михаил Бердин сегодня попал в список тех, кто оказался омичам не нужен. Ну и историю с Джесси Блэкером, который не сыграл за «ястребов» ни матча, но тоже прошел небольшой путь от «Добро пожаловать в команду» до «Спасибо за игру» вы наверняка слышали.
Сюда же добавляем Джованни Фьоре, который на сайте КХЛ числится в списке ушедших из «Авангарда», хотя в клубе еще в апреле заявляли, что заинтересованы в продлении соглашения с нападающим.
Теперь интересно: найдут ли себе работу те, кого «переработал омский конвейер» за этот год? Но самым актуальным остается вопрос ценности контрактов в КХЛ и их уважения со стороны клубов. Это межсезонье показало, что нужны не только ограничения по переходам из одной команды в другие, но и ужесточение «правил игры» для команд и менеджеров. Иначе конвейеры, подобные омскому, будут появляться снова.
Надежда Тонконог