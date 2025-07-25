Российский топ-клуб устроил настоящий беспредел! «Авангард» пачками меняет игроков, избавляясь даже от звезд

А на этой неделе «Авангард» расстался и с еще одной звездой клуба — Владимиром Ткачевым, расторгнув контракт с нападающим, которого собирались не так давно делать чуть ли не лицом омской команды. Расторгли также Алекса Гранта, контракт с которым был продлен в марте. Михаил Бердин сегодня попал в список тех, кто оказался омичам не нужен. Ну и историю с Джесси Блэкером, который не сыграл за «ястребов» ни матча, но тоже прошел небольшой путь от «Добро пожаловать в команду» до «Спасибо за игру» вы наверняка слышали.