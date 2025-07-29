Источник: ХК «Локомотив» не позвал Никитина и бывший штаб на чемпионский парад

В прошлом сезоне «Локомотив» завоевал первый в клубной истории Кубок Гагарина, обыграв «Трактор» в финальной серии со счётом 4−1. Было принято решение проводить чемпионский парад 3 августа. В июне тренерский штаб, состоящий из пяти специалистов подписал контракты с ЦСКА. В тренерском штабе ярославцев состояли Игорь Никитин, Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов, Антон Курьянов и Дмитрий Пирожков.