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Источник: ХК «Локомотив» не позвал Никитина и бывший штаб на чемпионский парад

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» не пригласил бывших тренеров на чемпионский парад в честь завоевания Кубка Гагарина, сообщает «Матч ТВ».

Источник: Чемпионат.com

В прошлом сезоне «Локомотив» завоевал первый в клубной истории Кубок Гагарина, обыграв «Трактор» в финальной серии со счётом 4−1. Было принято решение проводить чемпионский парад 3 августа. В июне тренерский штаб, состоящий из пяти специалистов подписал контракты с ЦСКА. В тренерском штабе ярославцев состояли Игорь Никитин, Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов, Антон Курьянов и Дмитрий Пирожков.

«Нет, нас на этот праздник не позвали», — цитирует одного из тренеров из штаба Никитина «Матч ТВ».

Сегодня, 29 июля, «Локомотив» объявил новый тренерский штаб, куда вошли Боб Хартли, Дмитрий Рябыкин, Сергей Звягин, Андрей Малков, Георгий Кошель, Вячеслав Гусов и Дмитрий Красоткин.