Не высовывайся, не поднимай острые темы, не смей защищать свои права. Сколько получают хоккейные судьи

Ровно год назад я много говорил о том, как недоплачивают нашим судьям во всех лигах. Нынешнее межсезонье немного отвлекло внимание от проблем арбитров, но сейчас, когда стало поспокойнее, выясняется: мало что изменилось. Арбитры до сих пор самые низкооплачиваемые представители хоккейной семьи.
Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов занимает пост вице-президента лиги, и теперь уже можно точно сказать, что подобное совместительство вредит судьям. Как представитель корпуса он должен выбивать деньги у организации на достойную жизнь, но как представитель КХЛ Анисимов старается сэкономить.
В КХЛ решили всех обхитрить, но нашим, российским способом. Судей заставили подписать письма о неразглашении, чтобы никто ничего не узнал об их нищем существовании. Нарушишь — выгонят. Или испортят жизнь, как Никите Шалагину, который только из-за знакомства со мной провел год в ВХЛ, а сейчас получает лишь двусторонний контракт в КХЛ (впрочем, это — обычная практика для новичков лиги). Не высовывайся, не поднимай острые темы, не смей защищать свои права — к сожалению, в КХЛ это становится правилом. Весь сезон обещали достойное повышение оплаты арбитров, но выясняется, что если и есть улучшения, то незначительные. Немного подняли оплату, но не так, чтобы это можно было посчитать достижением лиги.
Зато всех запугали, что если они расскажут о своих доходах, то их ждут проблемы, вплоть до исключения из лиги. А арбитры наши абсолютно бесправные, таких угнетать легко. Это не сварщик, который может сменить завод или уехать в другой регион.
Кто-то считает, что 2,5−4 миллиона в год — достойные деньги. И в КХЛ, кстати, любят напоминать, что врачи и учителя получают меньше. Слабый уровень аргументации, ведь мы должны сравнивать с зарплатами игроков КХЛ. Не забывайте и о том, что судьи получают зарплату в период с сентября по март, а с апреля по май матчей гораздо меньше, и не все работают в плей-офф. Плюс каждый судья сотрудничает с лигой по договору, как ИП, а значит, у него нет отчислений в пенсионный фонд. И надо на что-то жить с марта по сентябрь, готовиться к сезону.
Нужны изменения, но опять же мы упираемся в то, что представитель арбитров одновременно работает и в лиге, а значит, есть конфликт интересов. Тупик, который никому не помогает.
Но даже арбитрам КХЛ завидуют коллеги из ВХЛ и МХЛ. Например, во Всероссийской лиге еще не утвердили повышение, но предварительно лучшие судьи (так называемая первая группа) могут рассчитывать на 28 тысяч рублей за матч. Столько получает главный арбитр, линейные — меньше. В этом году еще было повышение, но даже такое утверждается с трудом. Год назад были планы поднять оплату до 60 тысяч за матч, но Федерация хоккея России отвергла этот вариант.
ВХЛ покинул один клуб, игр стало меньше. В прошлом сезоне один из лучших арбитров лиги Алексей Шемякин провел 56 матчей в регулярном чемпионате и работал в плей-офф. Да, в матчах на вылет гонорар увеличивается, но все эти доходы резко падают, когда завершается регулярный чемпионат. Много ли он заработал, не видя семью, проехав за короткий период времени по маршруту Тамбов — Новокузнецк — Красноярск — Орск.
Правда, глава судей ВХЛ Михаил Карпушин старается поднять уровень оплаты. С этого сезона арбитров будут экипировать (кроме коньков), по регламенту клубы обязаны обеспечивать арбитров полноценным ужином после игр. Он, кстати, и предлагал существенное увеличение доходов — и работает над этим. Но убедить не получается.
В МХЛ с будущего сезона для судей все стало лучше. 18 тысяч за матч главному, 11 тысяч — линейному. Там в основном молодые ребята, которым важно перебраться на новый уровень. Тоже мало, но в МХЛ вообще лучше никому не задерживаться, это не тот турнир, где стоит работать долго.
Говорят, что большие зарплаты — это не гарантия качественной работы, да мы это видим по хоккеистам. Но некоторые за сезон с отвратительной статистикой получают в три раза больше, чем лучший судья за год. Да и в хоккее другая ситуация. Тот же Алексей Анисимов в КХЛ, Михаил Карпушин в ВХЛ за последние годы создали серьезную систему отбора, и у нас работают действительно сильные арбитры.
Пора платить судьям достойные деньги. Пусть контракты будут не как у Александра Радулова в КХЛ или Евгения Ярославлева в ВХЛ. Но все же и не такие крохи, как сейчас. И так уже много молодых ребят не идут в судьи, понимая, что там совсем не те деньги, которые позволят нормально жить. И скоро поток фанатиков хоккея иссякнет, так как мир меняется.
Алексей Шевченко