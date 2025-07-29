Не высовывайся, не поднимай острые темы, не смей защищать свои права. Сколько получают хоккейные судьи

В КХЛ решили всех обхитрить, но нашим, российским способом. Судей заставили подписать письма о неразглашении, чтобы никто ничего не узнал об их нищем существовании. Нарушишь — выгонят. Или испортят жизнь, как Никите Шалагину, который только из-за знакомства со мной провел год в ВХЛ, а сейчас получает лишь двусторонний контракт в КХЛ (впрочем, это — обычная практика для новичков лиги). Не высовывайся, не поднимай острые темы, не смей защищать свои права — к сожалению, в КХЛ это становится правилом. Весь сезон обещали достойное повышение оплаты арбитров, но выясняется, что если и есть улучшения, то незначительные. Немного подняли оплату, но не так, чтобы это можно было посчитать достижением лиги.