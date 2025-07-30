«Таких разговоров и быть не может». Бабаев — о возможном возвращении Кузнецова в СКА

«Кузнецов находится в Санкт-Петербурге? Да, он там. Цель визита — бытовая, просто забрать все вещи.



Возможное возвращение в СКА? Таких разговоров и быть не может. Я уже неоднократно говорил, что наш приоритет — НХЛ. Предложения есть, рассмотрим», — приводит слова Бабаева «Советский спорт».