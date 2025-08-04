КХЛ нужен сильный «Салават Юлаев». Нельзя допустить банкротства Уфы

В прессе постоянно появляются новости о судебных исках к клубу, болельщики переживают за будущее команды, а в «Салавате» теперь вынуждены зарабатывать на сделках вроде недавнего обмена в Уфу Сергея Андронова и Дмитрия Юдина из СКА. Армейцы, напомним, доплатили уфимцам, чтобы те забрали игроков под свой потолок зарплат, превышение которого «Салавату» не грозит, попутно доплатив коллективу из Башкортостана за такую услужливость. На днях и с Андроновым, и с Юдиным ожидаемо расторгли контракты. При этом о расторжении объявила лига, а клуб на своей странице в соцсетях не обмолвился и словом.