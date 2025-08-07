Клуб КХЛ «Куньлунь» может сменить название на «Драконы»

3 июля было объявлено о том, что китайская команда будет играть на «СКА-Арене» в Петербурге. До этого с сезона-2020/21 «Куньлунь» проводил домашние матчи в подмосковных Мытищах на арене, построенной к чемпионату мира 2007 года. Средняя посещаемость домашних матчей «Куньлуня» в прошлом сезоне составила 2 205 зрителей и стала самой низкой в КХЛ.