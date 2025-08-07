Клуб КХЛ «Куньлунь» может сменить название на «Драконы»

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» может сменить название на «Драконы» перед новым сезоном Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил источник.
«Геннадий Тимченко (председатель совета директоров КХЛ — прим. ТАСС) сейчас помогает клубу адаптироваться к “СКА-Арене”, где команда будет играть. Скорее всего, новым названием команды будет “Драконы”, — сообщил собеседник агентства.
3 июля было объявлено о том, что китайская команда будет играть на «СКА-Арене» в Петербурге. До этого с сезона-2020/21 «Куньлунь» проводил домашние матчи в подмосковных Мытищах на арене, построенной к чемпионату мира 2007 года. Средняя посещаемость домашних матчей «Куньлуня» в прошлом сезоне составила 2 205 зрителей и стала самой низкой в КХЛ.
«Куньлунь» выступает в КХЛ с сезона-2016/17. До 2020 года команда проводила домашние игры в Китае: Пекине, Шэньчжене и Шанхае. «Куньлунь» единственный раз выходил в плей-офф КХЛ — в дебютном сезоне, уступив магнитогорскому «Металлургу» в первом раунде.