Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Пришло время начать всё сначала». Голкипер Крис Дриджер — о переходе в «Трактор»

Новичок «Трактора» канадский вратарь Крис Дриджер поделился первыми впечатлениями от нахождения в Челябинске.

Источник: Чемпионат.com

Новичок «Трактора» канадский вратарь Крис Дриджер поделился первыми впечатлениями от нахождения в Челябинске.

— Отличная погода. Пока ещё привыкаю ко всему, но всё идёт хорошо.

— Как добрался до Челябинска?

— Путь был неблизким, но всё прошло гладко. Я приехал с женой и собакой.

— «Трактор» — новый вызов для тебя?

— Да, конечно, я этому рад. Я долгое время играл в Северной Америке — время перевернуть страницу и начать всё сначала здесь. С нетерпением жду знакомства с командой. Слышал, что это сплочённый коллектив. Уже познакомился с некоторыми — отличные ребята. И наши, из Северной Америки, тоже, — сказал Дриджер в видео, опубликованном пресс-службой «Трактора».

31-летний Дриджер подписал соглашение с челябинским клубом до конца сезона-2025/2026. На драфте НХЛ 2012-го вратарь был выбран в третьем раунде под общим 76-м номером клубом «Оттава Сенаторз». С 2021-го являлся игроком «Сиэтл Кракен», в системе которого выступал в течение пары лет. На чемпионате мира — 2022 завоевал со сборной Канады серебряные медали, сыграв шесть матчей.