Агент Ливо — о расставании с «Салаватом»: может, мы будем судиться с Уфой

Агент Иван Ботев, представляющий интересы канадского нападающего Джоша Ливо, рассказал о возможном судебном разбирательстве с «Салаватом Юлаевым» после расторжения контракта с его подопечным.

Источник: Чемпионат.com

Агент Иван Ботев, представляющий интересы канадского нападающего Джоша Ливо, рассказал о возможном судебном разбирательстве с «Салаватом Юлаевым» после расторжения контракта с его подопечным.

— Мы ещё не разобрались в ситуации с «Салаватом Юлаевым», нам нужно время. Нам нужно решить все вопросы с Уфой.

— Вы уже разошлись с Уфой окончательно?

— Может, мы будем судиться с Уфой. Поэтому мы не знаем, как и что дальше получится, — рассказал Ботев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее «Чемпионат» сообщил о расторжении контракта между «Салаватом Юлаевым» и Джошем Ливо из-за позднего прибытия хоккеиста в расположение клуба.