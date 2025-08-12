Минское «Динамо» на домашнем предсезонном турнире обыграло «Ладу» по буллитам

Отметим, что после первого периода минчане вели со счётом 2:0 — голами отметились Даниил Сотишвили и Вадим Мороз. Во втором периоде «Лада» забросила две шайбы и сравняла счёт — отличились Илья Рейнгардт и Вячеслав Основин. Победу по буллитам одержали минчане.