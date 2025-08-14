Ливо прибудет в Россию в конце недели для заключения контракта с одним из клубов КХЛ

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лучший бомбардир и самый ценный игрок прошлого регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Джошуа Ливо должен прилететь в Россию в конце недели, чтобы подписать контракт с одним из клубов лиги. Об этом ТАСС сообщил агент канадца Иван Ботев.
В среду «Салават Юлаев» объявил, что действующий контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию. Ранее Ботев сообщал ТАСС, что уфимский клуб решил расторгнуть соглашение из-за того, что Ливо вовремя не приехал на сборы. Сторона игрока не будет требовать компенсации с «Салавата Юлаева» за расторжение.
«Сейчас нужно снова менять визу, потому что он не является уже работником “Салавата”, он не сможет заехать по той визе, — сказал Ботев. — К субботе-воскресенью, думаю, он будет в России».
Одним из претендентов на Ливо является «Трактор», который ранее расстался с пришедшим этим летом американцем Майклом Веккионе. «Окончательного решения по новому клубу пока не принято», — уточнил Ботев.
Ливо 32 года, в регулярном чемпионате прошлого сезона он набрал 80 очков (49 голов + 31 результативный пас) в 62 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером турнира. Нападающий также установил рекорд лиги по числу заброшенных шайб за регулярный чемпионат, превзойдя достижение российского форварда Сергея Мозякина, державшееся с 2017 года. В плей-офф Ливо занял шестое место в списке лучших бомбардиров, набрав 15 (2+13) очков в 14 играх.