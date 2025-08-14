Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Ливо прибудет в Россию в конце недели для заключения контракта с одним из клубов КХЛ

Ранее игрок расторг контракт с «Салаватом Юлаевым».

Источник: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лучший бомбардир и самый ценный игрок прошлого регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Джошуа Ливо должен прилететь в Россию в конце недели, чтобы подписать контракт с одним из клубов лиги. Об этом ТАСС сообщил агент канадца Иван Ботев.

В среду «Салават Юлаев» объявил, что действующий контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию. Ранее Ботев сообщал ТАСС, что уфимский клуб решил расторгнуть соглашение из-за того, что Ливо вовремя не приехал на сборы. Сторона игрока не будет требовать компенсации с «Салавата Юлаева» за расторжение.

«Сейчас нужно снова менять визу, потому что он не является уже работником “Салавата”, он не сможет заехать по той визе, — сказал Ботев. — К субботе-воскресенью, думаю, он будет в России».

Одним из претендентов на Ливо является «Трактор», который ранее расстался с пришедшим этим летом американцем Майклом Веккионе. «Окончательного решения по новому клубу пока не принято», — уточнил Ботев.

Ливо 32 года, в регулярном чемпионате прошлого сезона он набрал 80 очков (49 голов + 31 результативный пас) в 62 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером турнира. Нападающий также установил рекорд лиги по числу заброшенных шайб за регулярный чемпионат, превзойдя достижение российского форварда Сергея Мозякина, державшееся с 2017 года. В плей-офф Ливо занял шестое место в списке лучших бомбардиров, набрав 15 (2+13) очков в 14 играх.