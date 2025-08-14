Агент Шуми Бабаев: кубковых перспектив у СКА не вижу, рановато

Агент Шуми Бабаев назвал главных претендентов на Кубок Гагарина в сезоне-2025/2026.
— Я думаю, что в первую очередь это ярославский «Локомотив». Наверное, ЦСКА. Думаю, к ним может присоединиться магнитогорский «Металлург».
— Что скажете о перспективах СКА?
— Пока собирают команду, но, честно говоря, кубковых перспектив не вижу. Я надеюсь, что они хорошо сыграют, однако для кубка чуть-чуть рановато..
— Какие команды способны удивить в новом сезоне?
— Я жду всё равно хорошей игры от «Трактора». Хочу, чтобы удивили «Торпедо» и «Автомобилист», — приводит слова Бабаева «Спорт день за днём».
18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором».