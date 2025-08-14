«Приятный сюрприз, что собрался полный стадион». Гатиятулин — об игре с «Нефтехимиком»

— Тот матч не нужно расценивать как полноценный. Это был матч для болельщиков, съездили в Альметьевск опять же. Мы помним, сколько зрителей пришло на презентацию команды в прошлом году. Там всегда хорошая атмосфера, поэтому с удовольствием съездили. А здесь пока смотрим сочетания, они могут меняться, с нами сборы проходят ребята, которые сейчас играют за «Нефтяник» и «Барс». На турнире в Петербурге мы можем всех проверить, пока идёт обычная летняя подготовка, — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».