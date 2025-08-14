Ричмонд
«Приятный сюрприз, что собрался полный стадион». Гатиятулин — об игре с «Нефтехимиком»

Источник: Чемпионат.com

— Исәнмесез (здравствуйте). Соскучились по такой атмосфере, по болельщикам. Приятный сюрприз для нас был, что собрался полный стадион. Понятно, что ребята под нагрузкой, летний хоккей, но трибуны дали нам энергию сегодня.

— Каким из двух предсезонных матчей вы больше довольны?

— Сравнивать эти матчи нет смысла, с «Нефтяником» мы играли на третий день работы, решали другие задачи. Сейчас смогли опробовать свои наработки. Задачи сейчас — вспомнить хорошие отрезки из прошлого сезона и воплотить какие-то новые идеи тренерского штаба, которые появились за лето. Местами это получилось, однако работы ещё предстоит много, подготовка продолжается.

— Вы не стали менять сочетания троек после игры с «Нефтяником». Получается, довольны этим?

— Тот матч не нужно расценивать как полноценный. Это был матч для болельщиков, съездили в Альметьевск опять же. Мы помним, сколько зрителей пришло на презентацию команды в прошлом году. Там всегда хорошая атмосфера, поэтому с удовольствием съездили. А здесь пока смотрим сочетания, они могут меняться, с нами сборы проходят ребята, которые сейчас играют за «Нефтяник» и «Барс». На турнире в Петербурге мы можем всех проверить, пока идёт обычная летняя подготовка, — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».